نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الفجر | تغطية خاصة للجولة السادسة والمُرتقبة في دورى أبطال أوروبا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم بعد غدٍ الأربعاء، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وتقام غدًا الثلاثاء مباريات الدور الأول من مواجهات الجولة السادسة، والتي تتصدرها موقعة برشلونة الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي.

وحسمت 7 فرق تأهلها بشكل رسمي إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية الكبري، وهم:

(بايرن ميونخ حامل اللقيب، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، إشبيلية، بورتو، دورتموند)

ويرصد برنامج الملعب الفجر الرياضي موقف باقي الفرق من التأهل قبل انطلاق الجولة السادسة غدًا، عبر الفيديو التالي: