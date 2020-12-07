نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي اقيمت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة زيورخ السويسرية، عن مجموعات من العيار الثقيل.

المجموعة الأولى: البرتغال- صربيا- أيرلندا- لوكسمبورغ- أذربيجان.المجموعة الثانية: إسبانيا- السويد- اليونان- جورجيا- كوسوفو.المجموعة الثالثة: إيطاليا- سويسرا- أيرلندا الشمالية- بلغاريا- ليتوانيا.المجموعة الرابعة: فرنسا- أوكرانيا- فنلندا- البوسنة والهرسك- كازاخستان.المجموعة الخامسة: بلجيكا- ويلز- جمهورية التشيك- بيلاروس- استونيا.المجموعة السادسة: الدنمارك- النمسا- إسكتلندا- إسرائيل- جزر فارو- مولدوفا.المجموعة السابعة: هولندا- تركيا- النرويج- مونتنغرو (الجبل الأسود)- لاتفيا- جبل طارق.المجموعة الثامنة: كرواتيا- سلوفاكيا- روسيا- سلوفينيا- قبرص- مالطة.المجموعة التاسعة: إنجلترا- بولندا- المجر- ألبانيا- أندورا- سان مارينو.المجموعة العاشرة: ألمانيا- رومانيا- إيسلندا- مقدونيا الشمالية- أرمينيا- ليشتنشتاين.

وتمثل هذه القرعة إحدى الخطوات المهمة على طريق بطولة كأس العالم المقبلة والمقررة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ لتكون ضربة البداية على طريق المنتخبات الأوروبية للصراع على مقاعد المونديال حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، أجريت القرعة هذه المرة كحدث افتراضي من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بعد وعن طريق الإنترنت في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى عشرة منتخبات فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعداً في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط علماً بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل ما بين 24 مارس (آذار) 2021 وحتى 29 مارس (آذار) 2022.

وضم المستوى الأول منتخبات بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

ووزعت هذه المنتخبات على المجموعات العشرة المقررة في التصفيات، ثم وزعت المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات العشر من خلال القرعة بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمسة الأولى خمسة منتخبات فقط بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعات.

وفي المقابل، تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة ستة منتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صنفت عليها المنتخبات الـ55 طبقا لتصنيفها العالمي.

ومنحت القرعة اليوم أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي بلغت الدور قبل النهائي في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا، بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم خمسة منتخبات فقط.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقاً فاصلاً.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020-2021 حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

وبعد حسم المقاعد العشرة الأولى للقارة الأوروبية في المونديال من خلال المجموعات العشرة في التصفيات، ستكون الفرصة سانحة أمام 12 منتخباً في الدور الفاصل للصراع على ثلاثة مقاعد أخرى للقارة في المونديال.

وتوزع المنتخبات الـ12 في هذا الملحق الفاصل على ثلاثة مسارات بكل منها أربعة منتخبات تتنافس بنظام دور قبل نهائي من مواجهة واحدة ثم نهائي من مباراة واحدة أيضاً ليصعد الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل ستة منتخبات من بين المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات.

وفي المقابل، ستحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

وتجرى فعاليات دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عبر عشر جولات تبدأ في 24 و25 مارس (آذار) 2021 وتنتهي في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه فيما تقام فعاليات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يومي 24 و25 مارس (آذار) 2022 ثم تقام فعاليات الدور النهائي بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.