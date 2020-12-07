النصر يواصل انطلاقته الكارثية في الدوري السعودي بتعادل مخيب مع الاتفاق

استمر فريق النصر في سلسلة نتائجه السلبية، وهذه المرة بعد تعادله مع نظيره الاتفاق بهدفين لمثلهما في الجولة السابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".

وافتتح فيليب كيش التسجيل للفريق الاتفاقي بهدف أول في الدقيقة 45 من ضربة جزاء بعد خطأ فادح من مدافع النصر مايكون.

وأحرز التونسي نعيم السليتي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 52، لتسنح بعدها فرصة لنادي النصر لتقليص الفارق، لكن مهاجمهم عبد الرزاق حمد الله أضاع ضربة الجزاء التي مُنحت لفريقه.

وفي الدقيقة 89، أحرز سامي النجعي، قبل أن يعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله النتيجة للنصر في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة الثامنة في المركز الثاني عشر واستمرت معاناة النصر الذي ارتفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بالتساوي مع ضمك المتذيل.