وكيل بوجبا: بول سيرحل عن مانشستر يونايتد ولن يجدد عقده

أكد الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن موكله لن يجدد عقده مع الفريق ولن يستمر معه.

وقال رايولا في تصريحات لجريدة توتو سبورت الإيطالية:" يمكنني أن أقول بأن مرحلة بوجبا مع مانشستر يونايتد قد انتهت".

وأضاف: بوجبا غير سعيد في مانشستر يونايتد، لم يعد قادرًا على التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها والطريقة المتوقعة منه.. هو يحتاج لفريق جديد ولتغيير في الأجواء.

وأكمل قائلًا:" بوجبا لديه 18 شهرًا في عقده.. ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، لكن الأفضل له ولمانشستر يونايتد هو الرحيل في فترة الانتقالات المقبلة حتى لا يرحل عن الفريق مجانًا بنهاية عقده."

وأضاف:" يجب أن يعرفوا في مانشستر يونايتد بأنهم معرضين بشكل كبير لإمكانية خسارة بوجبا مجانًا، كل من يفهم كرة القدم يعرف ذلك، بول بوجبا لن يجدد عقده هناك، لكن إن رحل مجانًا لا يمكنهم أن يلومنني بعد ذلك."

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدينن زيدان أبرز المهتمين بضم بوجبا.