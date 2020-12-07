وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بقضايا السكان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم الاثنين، ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة" تحت شعار "فن من أجل التغيير" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وبمشاركة كل من فريق "زاد" للفنون، ودعم من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٢١ نوفمبر حتى ٦ ديسمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

حضر ختام المهرجان كل من الدكتور الكسندر ساشا بوديروزا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور مارتينو ميلي ممثل الوكالة الإيطالية، وهشام الروبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتجاه، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.



جاء تنظيم المهرجان ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الانسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين والمجتمع المستضيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمن برنامج المهرجان التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون والتي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي بهدف رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، وأهمية توظيف المسرح والفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.





وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم المحافظات التي شاركت في أنشطة أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، والتي تعد مراكز للتوعية تستضيف أنشطة توعية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة، وتمثلت المحافظات فى "أسوان، قنا، الأقصر، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادى الجديد، الفيوم، بنى سويف، كفر الشيخ، القليوبية، البحر الأحمر، السويس، المنوفية، الشرقية".



وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل دومًا وفق استراتيجية شراكة مع مختلف المؤسسات، وأن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع العديد من الجهات المعنية لرفع الوعي وتنمية المهارات لدي النشء والشباب، ومن تلك الجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان وجميع من ساهم في تنفيذ مهرجان نواة.



وأشاد الوزير بإبداعات الشباب المشاركين في مهرجان الفنون المجتمعية "نواه"، معربًا عن أمله في أن يصبحوا محترفين في الفنون والمسرح في المستقبل القريب.



فيما أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام مهرجان الفنون والذي تضمن فقرات مبدعة، مقدمًا الشكر والتقدير إلى جميع من ساهموا في تنفيذ المهرجان.

ولفت إلى الشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة والتي تعد أمرًا في غاية الأهمية لتوعية الشباب بأهمية القضية السكانية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه، ثمن سفير الاتحاد الأوروبي على الفعاليات المتنوعة التي تضمنها مهرجان" نواه"، والتي ألقت الضوء حول قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تنظيم الأسرة في مجموعة من الأعمال الفنية والمسرحية.