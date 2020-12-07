بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

ينتظم المالي اليو ديانج ووليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات الفريق الأحمر غدًا بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وأعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي اليوم الاثنين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال وليد سليمان عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور أن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكن من سانده في أزمته الأخيرة.

وأصيب سليمان بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي كذلك سلبية المسحة التي خضع لها أليو ديانج لاعب وسط الفريق وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية خلال الأيام الماضية.

وأصيب ديانج بفيروس كورونا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي توج الاهلي بلقبه للمرة التاسعة في تاريخه.

ويستعد المالي أليو ديانج ووليد سليمان للانتظام في تدريبات الفريق غدا انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات السبع الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد 13 ديسمبر في الجولة الأولى، على استاد الأهلي بالسلام، في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف تلك المباراة حتى الآن.

الجولة الثالثة تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير بسبب مواجهات الأهلي في دوري الأبطال، حيث يلتقي الأهلي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام في تمام الخامسة مساءً.

أما الجولة الرابعة فيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 1 يناير، على استاد الأهلي بالسلام في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة السادسة يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 8 يناير على استاد السويس الجديد في تمام السابعة والنصف.

أما الجولة السابعة فستشهد مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في استاد الأهلي بالسلام، يوم الجمعة 15 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.