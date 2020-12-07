وكتب الشيخ " أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى".
وتابع: سعيت قدر المستطاع أن أرضيكم وكنت جزء من منظومه كبيره تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائمًا.
وأضاف: قد أكون أسعدت البعض فى أوقات وغضب منى البعض الآخر لكنى فى النهاية بحترم الجميع ومسامح كل من أساء فى حقى أو تقول عليا بشى لم افعله فى النهاية كرة القدم وسيله للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من الحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد او غير قصد
و اختتم الشيخ : دعواتكم لى فى تجربتى الجديده وفى حياتى بصفه عامه واتمنى لكم جميعًا دوام الصحه والسعادة والتوفيق ".
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و قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشيخ اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور المالية بقيمة مالية أعلى من التي اتفق بها مع نادي الزمالك.
ووقع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم قادمة على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بعد تعثر انضمامه للزمالك، في الساعات الماضية.
وأضاف عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني توجه إلى الشيخ في منزله، وتم الاتفاق معه على قيمة مالية مُرضية بالنسبة للطرفين، وتم توقيع العقود وتسجيل اللاعب بصفة رسمية".
وواصل: "الشيخ كان لديه عروض من نادي سيجما التشيكي، وناديين في السعودية والإمارات، لكن الأمر تم حسمه مع بيراميدز، بعد التوصل لاتفاق مالي جيد بالنسبة للاعب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة مؤثرة.. أحمد الشيخ يودع النادي الأهلي وجمهوره بعد انتقاله إلى بيراميدز..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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