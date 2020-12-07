أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رسالة شكر إلى جمهور النادي الأحمر على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وكتب الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى احاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى".

وأضاف :"سعيت قدر المستطاع ان أرضيكم وكنت جزء من منظومه كبيره تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائماً".

وتابع :" قد اكون أسعدت البعض فى اوقات وغضب منى البعض الاخر لكنى فى النهايه بحترم الجميع ومسامح كل من اساء فى حقى او تقول عليا بشئ لم افعله".

وأوضح :"فى النهايه كرة القدم وسيله للسعادة والحب والتقارب بعيداً عما يتعمده البعض من الحاق الاذى وإثارت المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد او غير قصد".

واختتم :"دعواتكم لى فى تجربتى الجديده وفى حياتى بصفه عامه واتمنى لكم جميعاً دوام الصحه والسعادة والتوفيق".

وأعلن نادي بيراميدز أمس الأحد تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.