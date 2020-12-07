نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينهي استعداداته لمواجهة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى برشلونة الإسباني تدريبه الأخير اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة يوفنتوس الإيطالي غداً الثلاثاء، على ملعب الكامب نو، في آخر جولات دور مجموعات دوري الأبطال بالمجموعة السابعة.

وباستثناء الرباعي المصاب جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي، شارك في التدريب جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول، بالإضافة لثلاثي الفريق الرديف إينياكي بينيا وأوسكار مينجيزا وكونراد دي لا فوينتي.

كما شهدت الحصة التدريبية التي جرت على ملاعب مدينة جوان جامبر الرياضية، مشاركة ثنائي قلب الدفاع الغائب منذ فترة للإصابة الفرنسي صامويل أومتيتي، والأوروغواياني الشاب رونالد أراوخو، حيث سيمنح اللاعبان خيارات أكبر في الجانب الدفاعي للمدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يعاني من لعنة الإصابات منذ توليه مسؤولية الفريق الصيف الماضي.

ويدخل البرسا مواجهة الثلاثاء ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف نظيف، ليضمن التأهل لثمن النهائي وهو في صدارة المجموعة.

أما يوفنتوس فلا يساعده سوى الفوز وبفارق أكبر من هدفين ليقتنص الصدارة من "البلاوغرانا"، وذلك بعد أن خسر مباراة الدور الأول على ملعبه أليانز ستاديوم في تورينو بهدفين نظيفين.

ويتصدر البرسا حالياً المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي "البيانكونيري" خلفه مباشرة بـ12 نقطة