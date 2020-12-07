نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يواصل استعداداته قبل مواجهة بني عبيد بمجموعة بحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول بكرة القدم بنادي الأوليمبي السكندري لمواجهة نظيره بني عبيد في إطار فعاليات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني عن مجموعة بحري.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب "عز الدين يعقوب" معقل الفريق السكندري، في الثانية والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويواصل رجال "أحمد ساري" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي، الاستعدادات للمباراة وعينهم على حصد الثلاث لتصدر جدول الترتيب و المنافسه مبكراً على بطاقة الصعود إلى للدوري الممتاز.

وفي سياق آخر، يمر نادي بني عبيد بأزمة مالية كبيرة وخاصة بعد وفاة هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة الفريق، وعلى أثرها قرروا لاعبي الفريق عدم خوض التدريبات اليوميه حتى صرف مستحقاتهم و هددوا بفسخ التعاقد مع الفريق.

ويحتل نادي الأوليمبي المركز الثالث في سباق ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري، برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز و تعادل وبفارق الأهداف عن المتصدر نادي بلدية المحلة، بينما يحتل نادي بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد نقطة جمعها من تعادل و هزيمة.