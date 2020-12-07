قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن نادي الزمالك

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة ناي الزمالك، على أن يتم تعيين مستشار بديل له في اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد بكري، وتضم في عضويتها المستشار هشام إبراهيم.
وكان محمد عطية، قرر التقدم باستقالته من منصبه في الساعات القليلة الماضية بسبب الخلاف بينه ومسئولي لجنة الكرة بالنادي فيما يتعلق بملف الصفقات الجديدة.
وكانت لجنة الكرة بالنادي الأبيض تراجعت عن صفقة أمير عادل وعن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بعد توقيع الثنائي في الفترة الماضية.
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