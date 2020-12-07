عدلي القيعي يكشف عن اللقطة الأفضل في الموسم

يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن موسم الأهلي يعتبر موسما ذهبيا بعد التتويج بالثلاثية ولو توج بالسوبر الإفريقي سيكون موسما بلاتينيا ولو حقق لقب السوبر المحلي سيكون موسما ماسيا.

وقال القيعي، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "الدوري سيكون صعبا وهو دوري الخصوصية وعملية التدوير ربما ستكون الحل للأهلي في الموسم القادم بسبب تلاحم المباريات".

وشدد عدلي القيعي، على أن الخطيب رجل مسئول ويتحمل المسئولية دون أن يتسبب في توتر فريقه ويتعامل بهدوء ويتخذ القرارات الصائبة"، متابعا: "الجميع كان يترقب ما سيحققه موسيماني مع الأهلي وبالفعل حقق 3 بطولات في شهر واحد وكان من أنجح المدربين في جنوب إفريقيا".

وأوضح، أن الممر الشرفي الذي نظمه الأهلي لطلائع الجيش في نهائي الكأس هو اللقطة الأفضل في الموسم لأن الأهلي احترم المنافس وصدر له الاحترام وهو ما قابله بالابتسامة".

وأضاف عدلي القيعي: "انتهى زمن الخلافات وما حدث في نهائي الكأس من الممر الشرفي من الأهلي للاعبي الطلائع تنفيذا لمبادرة لا للتعصب".