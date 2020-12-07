بعد تجاوز محنة كورونا.. أول رد فعل من وليد سليمان

كشف وليد سيلمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تواجده في مران الأهلي غدا بعد التعافي من فيروس كورونا وسيخضع لبرنامج تدريبي لتجهيزه للفترة القادمة.

وقال في تصريحات لبرناج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "تابعت مباراة الأهلي وطلائع الجيش من المستشفى وكنت على أعصابي، ولكن كان هناك إصرار وتوفيق من الله".

وتابع: "اتعاون مع زملائي والجهاز الفني وما يراه الجهاز الفني في مصلحة الفريق واللعب من عدمه توفيق من عند الله".

وأشار: "الأهلي كيان كبير وأي شخض ينتمي للكيان شيء عظيم وفخر وعلى المستوى الشخصي فخور أني لاعبا في الأهلي وجزء من تاريخ الأهلي، وعلى مدار التاريخ سيكون امي مذكورا من ضمن اللاعبين الذين لعبوا للأهلي".

وأوضح: "معرفتش غلاوتي عند الناس غير في الوقت اللي مريت فيه بالاصابة بكورونا وبشكر كل اللي دعالي ووقف جنبي"، مضيفا: "الفترة القادمة ستكون صعبة ولكن هذا قدر لاعبي الأهلي جميعهم يعلمون أنه كين كبير يلعب على بطولات والفترة القادمة ستكون مضغوطة ولا يوجد شيء سهل والصعوبات هي من تظهر معدن لاعبي الأهلي وهي التي تظهر في النهائية، وأتمنى ألا تكون هناك إصابات في صفوف الأهلي وتكون قائمته كاملة".

وأردف: "احنا كلعيبة الاهلي عاملين جروب من سنين وكنا شغالين عليه قبل مباراة الزمالك لتحفيز اللاعبين قافلين على الاسرار جوه النادي وده من اسرار نجاح الأهل وفيه نظام ومحدش بيخرج عن النظام ده، واحنا غير اي حد بنظامنا وجمهورنا ودي حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي".