تلاعب فج وانتظروا مفاجأة .. النجوم يهدد اتحاد الكرة في بيان رسمي

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التلاعب في فتح باب القيد للاعبي الإسماعيلي.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2020-2021 يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر الجاري.

وقال الطويلة في بيان رسمي له: "فتح القيد للإسماعيلي يأتي دون أي سند قانوني متحديا بذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحكم المحكمة الرياضية الدولية CAS في لوزان بسويسرا الذي أصدرته لصالح نادي النجوم لكرة القدم".

وأضاف: "وإلزام النادي الإسماعيلي بدفع غرامة قيمتها 1,250,000 دولار أمريكي وبالرغم من قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بإنذار النادي الإسماعيلي لتنفيذ الحكم ومضي على الإنذار الفترة القانونية بما يعني وجوب إيقاف قيد اللاعبين بالنادي الإسماعيلي في فترة القيد الصيفية التي أغلقت أمس بتلاعب واضح من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم فتح القيد لهم في آخر ساعتين قبل الإغلاق".

وأكد الطويلة أن ما قام به الاتحاد المصري لكرة القدم يعد تلاعبا فاضحا باللوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وإنه يملك العديد من المستندات التي تدين الجبلاية وتثبت تواطئه، وإنه سوف يفجر مفاجأة كبيرة في الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن النجوم دخل في صراع قضائي مع الإسماعيلي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من صفقة بيع إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق، إلى الزمالك، منذ 3 سنوات تقريبًا.