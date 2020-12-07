الحسبة خسرانة.. عدلي القليعي يفتح النار على مدحت العدل.. تفاصيل

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على الفيديو المنتشر للسينارست مدحت العدل المعروف بانتمائه للزمالك، في مكالمة هاتفية جمعته مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة .

وهاجم العدل خلال المكالمة النادي الأهلي واتهم الحكام بمجاملته، مشدد على أن مدحت العدل يحاول ابتزاز المسئولين والتأكيد على أن عمرو الجنايني مشجع درجة تالتة ويتهم الأهلي بالاستفادة من الحكام.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "ليه ما رجعتش لأخطاء الزمالك في الكأس أو الكونفدرالية ، اخطاء التحكيم في مباراة سموحة وغلطة جنش في نهائي الكونفدرالية واللي ترتب عليها انك تلعب السوبر المصري والافريقي وتفوز بيهم كمان".

وواصل: "انت عايز حقك انتقائي والاهلي ميخدش حقه اصلا وانت تاخد حقك واللي مش حقك ،ولو تحاسبنا الحسبة خسرانة وراجع نفسك".

واستطرد: "مدحل العدل يحاول تطبيق العدل اللي مفيهوش عدل ، وعائلة العدل يصدرون مشهد التعصب والتحريض ويؤدي إلى تاجيج المشاعر وتعميض شعور المظلومية".

وفى سياق متصل قال القيعي "الدوري سيكون صعب وهور دوري الخصوصية وعملية التدوير ربما ستكون الحل للأهلي في الموسم القادم بسبب تلاحم المباريات".

وشدد عدلي القيعي، على أن الخطيب رجل مسئول ويتحمل المسئولية دون أن يتسبب في توتر فريقه ويتعامل بهدوء ويتخذ القرارات الصائبة"، متابعا: "الجميع كان يترقب ما سيحققه موسيماني مع الأهلي وبالفعل حقق 3 بطولات في شهر واحد وكان من أنجح المدربين في جنوب إفريقيا".

وأوضح عدلي القيعي، إن الممر الشرفي الذي نظمه الأهلي لطلائع الجيش في نهائي الكأس هي اللقطة الأفضل في الموسم لأن الأهلي احترم المنافس وصدر له الاحترام وهو ما قابلها بالابتسامة".

وأضاف عدلي القيعي: "انتهى زمن الخلافات وما حدث في نهائي الكأس من الممر الشرفي من الأهلي للاعبي الطلائع تنفيذا لمبادة لا للتعصب".

أعلن الإعلامى إبراهيم المنيسى، عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، عن إصابة محمد كامل رئيس شركة استادات، بفيروس كورونا.

وقال المنيسى فى تصريحات عبر قناة الأهلى: " كورونا دخل جميع البيوت حتى محمد كامل رئيس شركة استادات لم يسلم منه".

من جانبه طمأن عدلى القيعى جماهير النادى الأهلى على وليد سليمان لاعب الفريق المتعافى مؤخرًا من فيروس كورونا، وأضاف القيعى عبر برنامج ملك وكتابة: هذا الموسم يعتبر ذهبى للأهلى بعد التتويج بالثلاثية، ويتبقى السوبر المحلى والأفريقى، اذا حصدها سيكون موسم "ماسى"، حصد فيه الأهلى جميع البطولات وهو طموح مشروع.

أضاف: الدورى يوم الجمعة المقبلة وسيكون صعب جدًا والأهلى سيكون بحاجة لكل لاعب، لأنه سيكون مضغوط جدًا فى مشوار البطولات المحلية والأفريقية.