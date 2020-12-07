ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

استقر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم على ضم 26 لاعبا في قائمة المنتخب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في موريتانيا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا في تونس في الفترة ما بين 15 لـ 28 ديسمبر الجاري. ويلعب منتخب مصر يوم 15 أمام منتخب ليبيا على ملعب المنزة في افتتاح مشوار الفراعنة في البطولة، على أن يواجه منتخب تونس في الـ 18 من نفس الشهر في ملعب رداس.

بعدها يلعب المنتخب أمام نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر، ثم يختتم مشواره بمواجهة المغرب في الـ 27 من نفس الشهر. وتغادر بعثة المنتخب بقيادة ربيع ياسين في الثامنة صباح يوم الثلاثاء إلى تونس لبداية مشوار البطولة. وفيما يلي قائمة منتخب مصر بالكامل: حراسة المرمى: حمزة علاء - السيد عطية - محمد جمال. الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي - محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر. الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل. الهجوم: "حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

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