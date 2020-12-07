نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مسيرته نحو تحقيق حلم الخماسية، بعد الفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري والكأس المصريين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

مباراة المارد الأحمر المقبلة، ستكون إلى بطولة جديدة وهي كأس السوبر الأفريقي، حيث يواجه الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، منافسه نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان من المقرر أن تُقام مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، مساء يوم 10 ديسمبر المقبل، إلا أن مسؤولي الكاف قرروا تأجيل المباراة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية، ستقام مساء يوم 18 ديسمبر.