نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يخطط لإجراء بعض التغييرات على الفريق الكتالوني الذي يستعد لمواجهة يوفنتوس غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة سيستضيف يوفنتوس الإيطالي على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات في مباراة ستحسم متصدر ووصيف المجموعة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كومان بعد الهزيمة المفاجئة لبرشلونة على يد قادش والأخطاء الفردية التي ظهرت في الفريق يفكر في إجراء عدة تغييرات في الفريق الأساسي قبل مواجهة يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان يمكن أن يجلس حارس المرمى الألماني تير شتيجن على مقاعد البدلاء من أجل إشراك نيتو بينما سيشارك ديست كظهير أيمن وهو اللاعب الثابت لأنه ليس له بديل حاليًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جونيور فيربو سيشارك بدلاً من جوردي ألبا وأنه أمر غير مستبعد أيضًا كما سيشهد مباراة يوفنتوس مشاركة أراخو أو أومتيتي في قلب الدفاع.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في وسط الملعب يمكن أن يشارك بيانيتش أو ألينا بشكل أساسي من البداية، حيث يرغب كومان في منح دي يونج راحة لكن دوره المزدوج كلاعب وسط وقلب دفاع سيجعله عنصرًا مهمًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هجوم الفريق قد يشهد بعض التحركات لكنها لن تحرم عشاق كرة القدم من مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه في ظل غياب ديمبلي بسبب الإصابة فإن بيدري سيحصل على المشاركة لدقائق بينما تدور الشكوك حول ما إذا كان كوتينيو سيشارك وسيبقى جريزمان على مقاعد البدلاء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتصدر المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وضمن الفريقان التأهل للدور المقبل من البطولة.