طفل التدريب من وراء السور.. إنبي يدعوه للالتحاق بالفئات السنية للنادي

أعلنت إدارة نادي إنبي، اليوم الاثنين، تبينها للطفل الذي كان يقوم بالتدريبات خارج سور النادي وانتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتشرت صورة لطفل يقوم بالتدريبات خلف سور النادي في مشهد مؤثر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكتب محمد خالد غرابة، نائب رئيس نادي إنبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" جاء فيها "ابعت هذه الصور بكل إهتمام فهى تروى قصة قصيرة لحلم طفل جميل بسيط لديه الأمل والطموح فى أن يمارس حقه فى ممارسة رياضة متمثلة فى كرة القدم وظروفه تمنع حلمه المشروع".
وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر.
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