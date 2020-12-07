بعد 24 ساعة.. صلاح يحتفل بهدفه في ولفرهامبتون بالدوري إلانجليزي| شاهد

ولفرهامبتون واحتفاله به وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ". نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عدة صور له أثناء تسجيله هدفا في مرمىواحتفاله به وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.. وجاء أبرز التعليقات كالتالي: فخر العرب - العالمى - احلى موو - ابن مصر نجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر. وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول . وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية الـ90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط . استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول إضافة الهدف الثالث لفريقه وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح. نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة وذلك عن طريق النيران الصديقة حيث قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 . ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف و الذي فاز بهدفين أيضًا على حساب أرسنال عن طريق كين وسون.

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