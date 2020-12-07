نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتبقى مباراة وحيدة على انتهاء الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وهي مباراة برايتون وساوثامبتون والتي ستلعب مساء اليوم الإثنين 7 ديسمبر.

ويتصدر فريق توتنهام في الوقت الحالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الحادية عشر كالآتي:

1- توتنهام 24 نقطة

2- ليفربول 24 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- ليستر سيتي 21 نقطة

5- مانشستر يونايتد 19 نقطة

6- مانشستر سيتي 18 نقطة

7- وست هام 17 نقطة

8- ساوثهامبتون 17 نقطة

9- إيفرتون 17 نقطة

10- ولفرهامبتون 17 نقطة

11- كريستال بالاس 16 نقطة

12- أستون فيلا 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 14 نقطة

14- ليدز يونايتد 14 نقطة

15- أرسنال 13 نقطة

16- برايتون البيون 10 نقاط

17- فولهام 7 نقاط

18- وست برومتش ألبيون 6 نقاط

19- بيرنلي 6 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة