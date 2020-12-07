تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتبقى مباراة وحيدة على انتهاء الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وهي مباراة برايتون وساوثامبتون والتي ستلعب مساء اليوم الإثنين 7 ديسمبر.
ويتصدر فريق توتنهام في الوقت الحالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الحادية عشر كالآتي:
1- توتنهام 24 نقطة
2- ليفربول 24 نقطة
3- تشيلسي 22 نقطة
4- ليستر سيتي 21 نقطة
5- مانشستر يونايتد 19 نقطة
6- مانشستر سيتي 18 نقطة
7- وست هام 17 نقطة
8- ساوثهامبتون 17 نقطة
9- إيفرتون 17 نقطة
10- ولفرهامبتون 17 نقطة
11- كريستال بالاس 16 نقطة
12- أستون فيلا 15 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 14 نقطة
14- ليدز يونايتد 14 نقطة
15- أرسنال 13 نقطة
16- برايتون البيون 10 نقاط
17- فولهام 7 نقاط
18- وست برومتش ألبيون 6 نقاط
19- بيرنلي 6 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 1 نقطة