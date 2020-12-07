بوجبا يحفز لاعبي مانشستر يونايتد للفوز على لايبزيج

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أحمد جودة - القاهرة - قام الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بتحفيز زملاءه في الفريق وطالبهم بضرورة الحفاظ على عقلية الفوز وذلك مع استعداد الشياطين الحمر لخوض مباراتين مهمتين أمام لايبزيج ومانشستر سيتي في الأيام القليلة المقبلة.

وقال بوجبا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد:"نحن بصدد مواجهتين من العيار الثقيل، واحدة في دوري أبطال أوروبا، والثانية أمام المان سيتي".

وأضاف:"علينا الحفاظ على تلك العقلية الانتصارية، هذا هو حال النادي، يجب المواصلة على المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني أمام ويستهام يونايتد".

واختتم بوجبا تصريحاته قائلاً :"لا يجب أن يكون هناك من يشعر بالسعادة عند الخسارة أو التعادل، يجب الرغبة دائمًا في تحقيق الانتصار حتى لو بنتيجة 1-0 أو 6-5، يجب أن نفوز وهذا ما نريده".

وأفادت وسائل إعلام عالمية بأن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة لايبزيج في مباراة مصيرية غدًا الثلاثاء وذلك في ختام مرحلة دور المجموعات في بطولة لدوري أبطال أوروبا، حيث يبحث عن الانتصار أو التعادل للتأهل للدور التالي أما الخسارة فقد تدفع الشياطين الحمر إلى بطولة الدوري الأوروبي.