مفاجأة.. اللجنة الأولمبية تكشف عن إجراء لم يفعله مرتضى منصور تجاه قرار وقفه 4 سنوات

أعلن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة استأنفت على الحكم الصادر بـ"بطلان لائحة نادي الزمالك" في مركز التسوية والتحكيم المصري، حيث أن الحكم الذي حصل عليه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق كان يختصم اللجنة الأولمبية المصرية أولا، وقمنا بدورنا وتم الاستئناف على هذا الحكم، والقرار سيكون لمحكمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال المهندس هشام حطب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر، رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ورئيس اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة نادي الزمالك، تداخلا أمس في الاستئناف الذي تم رفعه من اللجنة الأولمبية المصرية، وسيتم تداول الجلسات؛ من أجل صدور حكم سواء بتأييد حكم أول درجة أو صدور حكم جديد.

وأضاف المهندس هشام حطب ، أنه تم تطبيق قانون الرياضة المصرية والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات في التعامل مع الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك السابق ، واللجنة اتخذت الخطوات الرسمية والقانونية فيما يخص صلاحياتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، أما الأمور المالية وما صدر من وزارة الشباب والرياضة فهو اختصاص وزارة الشباب والرياضة الذي تعاملت فيه وفقا لصلاحياتها مع العديد من الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار المهندس هشام حطب ، إلى أن قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 4 سنوات، أصبح نهائيا؛ لأنه لم يتخذ خطوات الطعن الرسمية، وفقا للمواعيد القانونية المقررة، لذا أصبح القرار الصادر ضده نهائيا.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن هناك خطاب وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن نادي الزمالك والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية واللجنة الأولمبية المصرية ردت وفقا للوائح والقوانين والميثاق الأولمبي لأن كل الخطوات التي تم اتخاذها كانت بأسباب ومستندات.

وشدد المهندس هشام حطب في تصريحاته ، على وجود كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيره وأعضائه؛ لأنه أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر، مشيرا إلى أن ما حدث، كان مع رئيس نادي الزمالك السابق، وليس مع نادي الزمالك، ويجب أن يكون هناك فصلا تاما بين قرار صادر ضد "شخص خالف جميع اللوائح والقوانين، وتم تقديم شكاوى عديدة بحقه" وبين "كيان نادي الزمالك" الذي لم يتأثر بكل ما صدر من قرارات ضد رئيس النادي السابق، وكيان نادي الزمالك باقٍ ومستمر وله كل الدعم .