إبراهيم حسن: الأهلي سيئ فنيا مع موسيماني .. وبدر بانون كويس

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن حسام حسن المدير الفني للفريق تفوق على الجنوب افريقي موسيماني في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف إبراهيم حسن خلال تصريحاته: كل المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيا وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سيئ.

وأكمل إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.

واختتم: المبالغ الكبيرة الموجودة حاليا في الدوري المصري تهريج لا يوجد لاعب يستحق 50 مليون وهذا يجعل اللاعب "يتدلع" ومستواه غير ثابت، إحنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنيه أنا وحسام.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد. وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الازمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولي جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي. ونجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام العديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول. ويرغب محمد مصيلحي رئيس النادي في تخطي كل السلبيات التي تعرض لها الفريق الأول خلال الموسم الماضي مما تسبب في تراجع ترتيب أبناء الثغر في جدول ترتيب الدوري المصري. وعكف محمد مصيلحي عقب التعاقد مع العميد حسام حسن ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل طلعت يوسف علي إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير أبناء الثغر. وجاءت صفقات نادي الاتحاد السكندري التي تعاقد معها خلال الفترة الإنتقالات الحالية عقب إغلاق القيد الصيفي كالآتي: 1- حسام عاشور لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين. 2- عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين . 3 - كريم يحيي لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم . 4- فوزي الحناوي لاعب الأهلي السابق لمدة خمسة مواسم . 5- محمد صبحي حارس الزمالك والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسم واحد . 6- عبد السميع سيمو لاعب المنصورة لمدة خمسة مواسم . 7- محمد عطوة لاعب بيراميدز السابق لمدة موسمين . 8- المدافع الدولي " داميون لوي" لاعب منتخب جامايكا لمدة ثلاثة سنوات . 9- روماريو وليامز مهاجم منتخب جامايكا لمدة موسمين . ويأمل مجلس إدارة الاتحاد السكندري في تحقيق كافة البطولات خلال الموسم الحالي عقب تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

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