إبراهيم حسن: الحكام بيخافوا من السوشيال ميديا.. والاتحاد السكندري اتظلم أمام الأهلي

قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراته أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، ما تسبب في خسارته وخروجه من البطولة.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم": كنا نملك الأمل والطموح لتحقيق الفوز علي النادي الأهلي ثم ببطولة كأس مصر، وكنا قريبين للغاية من ذلك.

وأكمل: نسعي لتحقيق بطولة تسعد الجماهير، والخسارة ليست عيبا، وإنما نشعر أننا تعرضنا لظلم كبير، وطلبت من الحَكَم الرجوع لتقنية الفيديو الـ"VAR" مثلما فعل في قراره باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي، وبإعادتها من خلال الـ"VAR" احتسبت "فاول" في النهاية.

وأوضح أن فرصة الاتحاد السكندري للتويج باللقب امام طلائع الجيش كانت كبيرة للغاية وحلم لجماهير الاسكندرية، ولكن الحكم رفض العودة للــ"VAR" وعندما طلبت ذلك رفض بشدة وتسأل لو كانت ركلة جزاء للأهلي كان هيعمل كده ؟

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واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: الحكام يخشون السوشيال ميديا والجماهير ولذلك يأخذون باعتبارات ألوان التيشيرتات.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد. وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الأزمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي. ونجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام العديد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول. ويرغب محمد مصيلحي رئيس النادي في تخطي كل السلبيات التي تعرض لها الفريق الأول خلال الموسم الماضي مما تسبب في تراجع ترتيب أبناء الثغر في جدول ترتيب الدوري المصري. وعكف محمد مصيلحي عقب التعاقد مع العميد حسام حسن ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل طلعت يوسف على إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير أبناء الثغر. وجاءت صفقات نادي الاتحاد السكندري التي تعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الحالية عقب إغلاق القيد الصيفي كالآتي: 1- حسام عاشور لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين. 2- عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين . 3 - كريم يحيي لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم . 4- فوزي الحناوي لاعب الأهلي السابق لمدة 5 مواسم . 5- محمد صبحي حارس الزمالك، والمعار لصفوف زعيم الثغر لمدة موسم واحد . 6- عبد السميع سيمو لاعب المنصورة لمدة 5 مواسم . 7- محمد عطوة لاعب بيراميدز السابق لمدة موسمين . 8- المدافع الدولي " داميون لوي" لاعب منتخب جامايكا لمدة 3 سنوات . 9- روماريو وليامز مهاجم منتخب جامايكا لمدة موسمين . ويأمل مجلس إدارة الاتحاد السكندري في تحقيق كافة البطولات خلال الموسم الحالي عقب تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

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