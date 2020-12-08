نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يشير إلى أزمة داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن الأزمة الإدارية التي يمر بها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي في الوقت الحالي.

و قال سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة Ten إن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرة في لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأياً خاصاً سيختلف عن رأي الآخر ، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك.

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.