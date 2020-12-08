نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك الأولي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إستعادة لقبه الغائب منذ موسم 2014-2015، عندما يفتتح مبارياته بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 بملاقاة المقاولون العرب.

وسيواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل 12 ديسمبر، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً، ولم يتم تحديد الملعب حتي الآن.

ويبحث الفارس الابيض عن تقديم أداء مميز يرضي جماهيره، بجانب نتيجة إيجابية يحاول من خلالها أن يداوي جراحه، بعد الخروج بخفي حنين من بطولات الموسم الماضي.

وكانت آخر مباريات أبناء ميت عقبة المحلية أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، وخسرها بنتيجة 3-1، بعد ان خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن أبناء المدرب البرتغالي باتشيكو انهوا الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثاني برصيد 68 نقطة، خلف الأهلي البطل برصيد 89 نقطة.