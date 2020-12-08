الإسماعيلي يوقع بروتوكولا مع جامعة القناة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالنادي

وقع مسئولو النادي الإسماعيلي، برتوكول طبي، مع احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، بناء علي تعليمات المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة الدراويش وضمن سياسة المجلس . وبموجب البروتوكول سيتم اجراء كشف طبي شامل وإعداد تقرير لكل لاعب مع متابعة الحالة الصحية لديهم بإستمرار وفق برنامج طبي . وشهد توقيع البروتوكول رئيس جامعه القناة واحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بجانب احمد صالح المدير الاداري . ومن جهته، ثمَّن احمد العجوز هذا البرتوكول الذي يأتى بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة عناصر الفريق .

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