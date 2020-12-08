نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يتحدث عن مواجهة ميسي ورونالدو بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة ميسي قائد الفريق الكتالوني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال المدرب الهولندي كومان المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة ضد يوفنتوس: "ما أريد فعله هو التواصل مع ميسي بشأن ما يحدث في المباريات، عن الفريق، وحول الأشياء التي تحدث بالمباريات مثل أي لاعب آخر أو القادة الآخرين".

وتابع مدرب برشلونة الإسباني: "بصفتي مدرب، يجب أن أحقق أقصى استفادة من كل لاعب في فريقنا، مع ليو والآخرين".

وعن مواجهة ميسي خصمه رونالدو علق كومان"ميسي لاعب مهم للغاية في الفريق، الكثير من الكرات تبدأ من قدميه، أعتقد أنه من السهل جدًا إلقاء اللوم عليه، لكونه الأفضل في العالم، لكن لم يكن هو الذي ارتكب أخطاء فردية في الدفاع أمام قادش".

وواصل: "هناك فريقان كبيران بالمجموعة، وبالطبع من المهم دائمًا أن يكون هناك الأفضل، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، ودائمًا يقاتل".

وأردف: "اليوم يستحق التهنئة مني، سنحتاج للدفاع بشكل جيد والاحتفاظ بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون في خطر".

وأتم: "من الرائع الاستمتاع باللاعبين هما على أعلى مستوى في العالم، هما الأفضل في الأعوام الـ 15 الماضية، ونجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب أن أقول من هو الأفضل، غدًا سيكون علينا الاستمتاع".