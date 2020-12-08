نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو ينتقد نفسه في برشلونة بتصريح قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط نادي برشلونة، أنه يجب الصبر على الفريق بسبب فترة التجديد التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

وقال كوتينيو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة رائعة غدًا، هدفنا هو الفوز وتصدر المجموعة.. عندما تأتي من هزيمة، تريد العودة لأرض الملعب فورًا وإظهار قوتك".

وتابع: "أنا أول من ينتقد نفسي، أعلم أن أدائي ليس كما توقع الجميع.. لكن يمكنني القول إنني أعمل بجد، لتقديم أفضل ما لدي.. الجميع يريد اللعب لأقصى الحدود".

وواصل: "نحن في عملية تغيير.. تم تغيير مدربين، وهناك حاجة للصبر.. نحاول التأكد من سير الأمور سريعا، هناك أشياء يجب تحسينها، وهو ما سنفعله داخليًا".

وأكمل: "عندما تخسر مباراة مهمة، البيئة حولك تكون محبطة بعض الشيء، لكن هناك رغبة في تغيير اللحظة التي نعيشها.. من الناحية الذهنية أشعر أنني أقوى، وينطبق نفس الأمر على الفريق".

وعن مكانه بأرض الملعب، قال كوتينيو: "هذه مسؤولية المدرب، فقط عليّ أن أبذل قصارى جهدي، بغض النظر عن المركز الذي يوظفني فيه.. لدي مكان مفضل، لكن المدرب هو من يقرر".