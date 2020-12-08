نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا بديل ميسي في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي قاموا بوضع خطة بديلة وذلك تحسبًا لفشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن صرح عن رغبته في اللعب مع ميسي مرة أخرى وأن عليهما التفكير في ذلك في الفترة المقبلة لتؤكد تقارير صحفية عالمية بعدها محاولة النادي الباريسي التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني عقب نهاية الموسم الحالي بمجرد أن ينهي ميسي عقده مع برشلونة خاصة بعد تصريحات نيمار الأخيرة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في الوقت الحالي تجنب مسئولو النادي الباريسي التعليق على إمكانية التعاقد مع ميسي وانضمامه إلى صفوف النادي الفرنسي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وضع خطة بديلة في حالة فشله في التعاقد مع ميسي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بالفعل وهي التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ديبالا يعاني من قلة اللعب والمشاركة باستمرار في يوفنتوس في الموسم الحالي وهو ما قد يدفعه للبحث عن الرحيل إلى نادي آخر ليشعر بأهمية أكبر فيه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن ينتهي عقد ديبالا في صيف 2022 ولم يتوصل النجم الأرجنتيني وناديه يوفنتوس لاتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.