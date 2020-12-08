نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد لايبزج بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجوير، أليكس تيليس.

في خط الوسط: سكوت ماكتومناي، نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود.