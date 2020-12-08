قمة برشلونة ويوفنتوس.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها قمة برشلونة ويوفنتوس.

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي × بوروسيا دورتموند الألماني - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 لاتسيو الإيطالي× كلوب بروج البلجيكي - 08:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 تشيلسي الإنجليزي × كراسنودار الروسي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6 رين الفرنسي × إشبيلية الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 برشلونة الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 دينامو كييف أوكرانيا × فرينكفاروزي المجري - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 5 باريس سان جيرمان الفرنسي × إسطنبول باشاك شهير التركي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 لايبزيج الألماني × مانشستر يونايتد الإنجليزي - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 4

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