نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع نجم فريق الإسماعيلي.

وأكدت التقارير أن الزمالك سوف يضم عمر الوحش نجم الإسماعيلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في أواخر شهر يناير 2021.

وكان عمر الوحش قريب من الانتقال إلى صفوف الزمالك، في انتقالات الصيف التي انتهت يوم الأحد الماضي، وتم إرجاء ضم الصفقة إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتي ينضم اللاعب بدون مقابل في ظل انتهاء عقده مع الإسماعيلي منتصف الموسم المقبل.

وأنهى عمر الوحش الاتفاق مع مسئولو نادي الزمالك، الخاصة بالأمور التعاقدية المادية وغيرها من الأمور الأخرى.