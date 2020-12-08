شوبير: علاقتي بجماهير الزمالك تاريخية وهذا سر تعيين 3 مستشارين لقيادة الأبيض

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، سر تولي لجنة من 3 مستشارين لقيادة نادي الزمالك بعد إيقاف المجلس السابق وإحالته للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "لائحة نادي الزمالك تنص على أن يقود نادي الزمالك 3 مستشارين حال حل أو إيقاف مجلس الإدارة والمدير التنفيذي".

وأثنى شوبير على اختيار الإعلامي الكبير فتحي سند متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك مشيرا إلى إنه من الشخصيات المحترمة ومن أفضل الشخصيات التي تتواجد في هذا المنصب.

وأضاف : " الجميع يساند نادي الزمالك منذ رحيل المجلس الموقوف، وندعمه بقوة في الإعلام، فعلاقتي بجماهير نادي الزمالك مميزة، وأنا لاعب كنت بنزل أروح لجماهير الزمالك الأول قبل الذهاب لجماهير النادي الأهلي".

وفى هذا السياق ، استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- ايمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك استبعاد كل من اشرف قاسم وعبدالحليم علي عن اللجنة والاكتفاء بمنصبيهما مع الفريق اشرف كمشرف عام وعبدالحليم مدير كرة.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذي كالتالي:

- المدير التنفيذي .. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا.

- الدكتور عاطف النمر خليفة .. نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير المالي.

- كامل عبدالحميد جودة .. مدير النشاط الرياضي.

- فوزي العريان .. مدير الشؤون القانونية.

- نبيل عبدالفتاح .. مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.

- صلاح شاكر .. مساعد مدير العلاقات العامة.

- خالد أحمد رفعت .. مدير التسويق.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.