دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي في نزهة كروية أمام كراسنودار الروسي

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره كراسنودار الروسي، اليوم، الثلاثاء، في العاشرة مساء، على ملعب سامتفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، مباراة اليوم بدون أي ضغوطات بعدما ضمن التأهل رسميا إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة الخامسة.

ولم يتذوق تشيلسي طعم الهزيمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيثث حقق الفوز في 4 مرات، بينما تعادل في لقاء وحيد كان إشبيلية الإسباني في الجولة الأولى.

على الصعيد المحلي يقدم تشيلسي نتائج رائعة أيضا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

وعقد تشيلسي العديد من الصفقات الكبيرة خلال الموسم الماضي، أبرزها حكيم زياش من أياكس أمستردام، وكاي هافيرتز من باير ليفركوزن، وتيمو فيرنر من لايبزيج، وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان.

مباراة اليوم تعد تحصيل حاصل أيضا لفريق كراسنودار،الذي تأكد هبوطه رسميا، إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يشهد ملعب سامتفورد بريدج عودة الجماهير في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام كراسنودار، بعد غياب طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب مجموعته في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، ويحل إشبيلية الإسباني ثانيا بـ 10 نقاط، وكراسنودار الروسي ثالثا بـ 4 نقاط، بينما يتذيل رين الفرنسي جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، رين الفرنسي مع إشبيلية الإسباني في تمام العاشرة مساء.