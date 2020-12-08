برنامج تأهيلي لـ الصفقات الجديدة.. قرار جديد من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلي والمقاصة

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة وضع برنامج تأهيلى بدنى قوى لـ الصفقات الجديدة التى أجراها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها 13 ديسمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020/2021 .

وحسم المقاصة فى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع كل من هشام محمد وأحمد عادل ميسي وعماد فتحى ومحمود غزالى بجانب التعاقد من قبل مع أحمد متعب وأسامة العزب وحسام حسن وعودة الثلاثي أيمن حفنى ومروان حمدى ورجب عمران من الإعارة .

ويخضع الرباعي هشام محمد وميسي وفتحى وغزالى إلى برنامج تأهيلى قوى يستمر لمدة 3 أيام بناء على وجهة نظر إيهاب جلال المدير الفنى من أجل إعدادهم لمواجهة الأهلى التى يسعى لى ظهور الفريق خلالها إلى أفضل شكل ممكن .

واستقر جلال على خوض مباراة أخيرة بمعسكر الفريق بالإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمواجهة المارد الأحمر فى افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز .

ولفت أحمد متعب الظهير الأيسر الجديد للفريق الفيومى الأنظار إليه داخل معسكر الفريق بالإسماعيلية واقترب اللاعب من حجز مكان أساسى مع الفريق خلال الفترة المقبلة بالرغم من المنافسة القوية مع محمد دسوقى فى هذا المركز بعد رحيل أحمد محسن عن الفريق خلال الميركاتو الماضى.