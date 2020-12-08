نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب إنجلترا يتفق مع كلوب في الوضعية الكارثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق مدرب إنجلترا، جاريث ساوثغيت، مع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بشأن مخاوف سقوط اللاعبين، وغيابهم بسبب الإرهاق، في ظل جدول مباريات مزدحم.

قال ساوثجيت: "العودة إلى السماح بإجراء ثلاثة تغييرات بدلاً من خمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ربما يلقي بظلاله على بطولة أوروبا".

وأعطى المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، الحق للمسابقات مواصلة السماح بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة خلال موسم 2020-2021، بعد تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري بسبب جائحة كوفيد 19، أو العودة إلى النظام القديم.

واستشاط كلوب، الذي يعاني فريقه من العديد من الغيابات بسبب المرض والإصابة، غضباً الأسبوع الماضي، عندما لم يكن تصويت أندية الدوري في مصلحة زيادة عدد التغييرات في المباراة الواحدة.

وقال ساوثغيت للصحافيين بعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم: "يورغن مثلي ينظر إلى ما سيكون عليه الحال في مارس عندما تكون الفرق قرب نهاية دوري أبطال أوروبا، وتنافس على لقب الدوري".

وأضاف: "ما حاولنا فعله هو ما دفعنا لتطبيقه في "يويفا"، بإجراء خمسة تغييرات في دوري الأمم، وهو قرار في رأيي جيد، أعرف أن هناك مناقشات بشأن تطبيق ذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وقال ساوثغيت إنه يتفهم غضب كلوب، في ظل أن باقي مسابقات الدوري الكبيرة في أوروبا اختارت السماح بإجراء خمسة تغييرات، وألقى الضوء على أسلوب التعاون بين الاتحاد الألماني للعبة ورابطة الدوري هناك.

وأضاف: "في ألمانيا يعمل اتحاد الكرة ورابطة الدوري عن قرب معاً في مثل هذه الأمور، ليس لدينا السلطة في جدول المباريات مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو إجراء التغييرات".