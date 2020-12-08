الرياضة

رسمياً.. مونزا الإيطالي يعلن تعاقده مع بالوتيلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. مونزا الإيطالي يعلن تعاقده مع بالوتيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي مونزا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، مع النجم ماريو بالوتيلي، لمدة موسم واحد وحتى نهاية موسم 2020-2021.

لم يكن بالوتيلي يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب 30 عاماً بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان هو كيفن برينس بواتنغ.

وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا ، منها ميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس وأولمبيك مرسيليا.

وشارك بالوتيلي في 36 مباراة دولية مع إيطاليا، وسجل 14 هدفاً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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