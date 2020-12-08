دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة أخيرة): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 18:55:

زينيت الروسي - بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الايطالي - كلوب بروج البلجيكي

مباريات الساعة 21:00:

تشيلسي الانجليزي - كراسنودار الروسي

رين الفرنسي - اشبيلية الاسباني

برشلونة الاسباني - يوفنتوس الايطالي

دينامو كييف الاوكراني - فرينكفاروزي المجري

باريس سان جيرمان الفرنسي - باشاك شهير التركي

لايبزيج الألماني - مانشستر يونايتد الانجليزي

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