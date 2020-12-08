الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

طالب الإعلامى أحمد شوبير، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وأعضاء مجلسه، بتلبية دعوة نادى الزمالك لزيارة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة لإزالة الاحتقان بين الناديين ، فما يحدث الآن فرصة العمر لإنهاء التعصب بشكل تام.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " من البداية ساندنا اللجنة التى تم تعيينها لإدارة الزمالك، وانا بلعب كانت فرحتنا بتبقى كبيرة جدًا لما المنافسة بتستمر مع الزمالك للأسابيع الأخيرة".

وأضاف : "عندما كنت لاعبًا فى الأهلى وبعدها قائد للفريق، كنت أنزل الأول أحى جمهور الزمالك وكنت بلقى تحية كبيرة جدًا، وبعد المباراة كانت علاقاتنا مع اللاعيبة طيبة جدًا، وعمر ما حصلى أزمة مع الجماهير".

تابع:" الفترة الماضية تم استغلال بعد الأولاد الصغار المتعصبين لإثارة الفتنة واحنا ساعات بنضحك ونهزر بكلمتين على الفيس بوك، لا أنكر أهلاويتى، أنا ما كنتش حارس مرمى فى الصومال مع احترامى للصومال، ولكن الدنيا واضحة بالنسبة للجميع".

وفى هذا السياق ، استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- ايمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك استبعاد كل من اشرف قاسم وعبدالحليم علي عن اللجنة والاكتفاء بمنصبيهما مع الفريق اشرف كمشرف عام وعبدالحليم مدير كرة.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذي كالتالي:

- المدير التنفيذي .. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا.

- الدكتور عاطف النمر خليفة .. نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير المالي.

- كامل عبدالحميد جودة .. مدير النشاط الرياضي.

- فوزي العريان .. مدير الشؤون القانونية.

- نبيل عبدالفتاح .. مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.

- صلاح شاكر .. مساعد مدير العلاقات العامة.

- خالد أحمد رفعت .. مدير التسويق.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.