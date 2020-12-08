صراع التأهل لدور الـ 16 يشعل مواجهتي لايبزيج ومانشستر يونايتد.. وسان جيرمان وباشاك

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على نظيره، لايبزيج الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، في ختام مباريات المجموعة الثامنة، من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يستضيف في المجموعة ذاتها، باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، في تمام العاشرة مساءً، أيضًا.

ويملك كل من مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج، فرصة التأهل للدور المقبل، حيث يتقاسم الثلاث أندية صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط لكل منهم. ويحتاج باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز أو التعادل فقط أمام باشاك شهير لضمان الصعود، حيث أنه يتفوق على مانشستر يونايتد ولايبزيج في المواجهات المباشرة، كما في حال تعادل الفريقين الإنجليزي والألماني، لن تتأثر فرصة الفريق الفرنسي من التأهل. أما في حال خسارة باريس سان جيرمان من الفريق التركي، مع تعادل لايبزيج ومان يونايتد، سيودع "بي إس جي" البطولة من دور المجموعات.

والفائز في مواجهة لايبزيج والمان يونايتد، سيضمن تأهله مع سان جيرمان للدور المقبل، أما التعادل سيكون في صالح شياطين الحمر، لتفوقه على الفريق الألماني، في المواجهات المباشرة. وتختتم مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب الفرق المشاركة في البطولة الجولة الأخيرة اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء.

وضمنت 9 فرق التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وهي برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، إشبيلية، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، بورتو، وليفربول.