شاهد.. توقعات الجماهير لمبارايات الأهلي والزمالك في افتتاح الدورى

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى، بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على الملاعب ومواعيد المباريات، وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.
وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز .
ورصدت عدسة دوت الخليج توقعات المواطنين لمبارايات الأهلى والزمالك في افتتاح الدورى .
في البداية قال عبد الله جمال :إن أداء الأهلي الفترة الأخيرة لم يكن الأفضل رغم تحقيقه عدة أهداف ولكن يتمنى له التطور والأفضل دائمًا ،وأكمل متوقعًا للفريق الأحمر الفوز بنتيجة ١:٠ لصالحه .
وأضاف محمد غالب ، أن الزمالك تأثر مؤخرًا بشكل سلبي خاصةً بعد خسارته مع الأهلى في كأس مصر ،مضيفًا أن رحيل المستشار مرتضى منصور عن الفريق الأبيض سبب خلل وفراغ نفسيًا وعمليًا .
وتابع أن الزمالك يحاول استرجاع قوته وهيبته بعد الخسارة مؤكدا أنه لطالما كان خصم قوى وفريق مهم له إنجازات مشرفة وجمهور كبير ينتظر منه أداء أفضل ،وأضاف أن الفريق يحاول جاهدًا تعويض الخسائر وقد تكون سببًا في التقدم بالمباريات القادمة .
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