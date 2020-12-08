نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: أتمنى أن يترأس الكاف من سمح لي بالذهاب إلى الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، هو الشخص الأجدر والأفضل لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي ستجرى خلال شهر مارس المقبل.
وكان موتسيبي قد ترشح بشكل رسمي لرئاسة الكاف، حيث حصل على موافقة ودعم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "كاف".
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" منع أحمد أحمد، بسبب بعض الاتهامات التي تتعلق بالفساد وسوء إدارة أموال الكاف.
وصرح موسيماني، قائلًا: "موتسيبي رجل أعمال كبير وأعتقد أنه يستطيع ترأس الكاف، يستحق تلك الفرصة ولكن خلال الفترة التي عملت معه أعلم أنه مشغول للغاية، فهو حالة مختلفة، وخلال الثمانٍ سنوات لي في صن داونز، كان يسافر عدة بلاد، مثل لوس أنجلوس والصين وأوروبا، وسفره كان بصفة أسبوعية، ولكن سنرى إذا كان لديه وقت لرئاسة الكاف أم لا، لكنه يتمتع بصفات جيدة".
وواصل: "أيضًا ، لست متأكدًا مما هو مطلوب في هذا المجال ، ولست متأكدًا أيضًا من خطته، سيكون من الممتع سماع ما يقول".
وأكمل"أعتقد أنه يجب منح شخص ناجح مثله الفرصة لقيادة كرة القدم. نحن نتحرك ونكبر. ساهم في بزوغ صنداونز وبفضله سمح لي بالذهاب إلى الأهلي".
وأتم: "في الكاف، هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة ، سواء كانت إدارية أو تطويرية أو تجارية أو تقنية، ربما لديه خطة والأشخاص المناسبين، وهذا مثير للاهتمام ".