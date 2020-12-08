3 مؤشرات تؤكد.. لقاء تاريخي قريب بين مجلسي الأهلي والزمالك

طالب الإعلامي أحمد شوبير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتوجه لزيارة نادي الزمالك خلال الوقت الحالى بعد استقرار الأوضاع بين الناديين الكبيرين عقب رحيل مجلس الأبيض السابق وتولى لجنة معينة إدارة أمور النادي .

ويبدو أن زيارة مجلس الخطيب للزمالك أو العكس " زيارة مجلس الزمالك للأهلى " أصبحت قريبة للغاية خلال الفترة المقبلة وذلك للعديد من المؤشرات التى ظهرت خلال الأونة الأخيرة .

يعد المؤشر الأول ، هو هدوء التصريحات الصادرة من قبل اللجنة المعنية تجاه النادى الأهلى وتأكيدها التقدير الكامل لمجلس الأهلى بقيادة محمود الخطيب والجماهير الحمراء ورفضها التام لمحاولات بعض المتعصبين بشأن إفساد العلاقة مع أبناء القلعة الحمراء .

ويعد المؤشر الثاني ، هو الاتصال الهاتفي الذى تلقاه محمود الخطيب من المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك وتهنئة رئيس الأهلى بلقبى دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر .

أما المؤشر الثالث ، فهو قوة العلاقة بين الأهلى والزمالك طوال التاريخ ، وتبادل الزيارات المختلفة بين مجالس إدارات الناديين ، وتسعى إدارة اللجنة المعينة للزمالك لإزالة كافة الخلافات مع القلعة الحمراء والتى تراكمت فى الفترة الأخيرة نتيجة التصريحات القوية من قبل رئيس الزمالك الموقوف مرتضى منصور ضد مجلس الأحمر .

وفي هذا السياق ، استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- أيمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".

وقررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك استبعاد كل من اشرف قاسم وعبدالحليم علي عن اللجنة والاكتفاء بمنصبيهما مع الفريق أشرف كمشرف عام وعبدالحليم مدير كرة.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذي كالتالي:

- المدير التنفيذي .. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا.

- الدكتور عاطف النمر خليفة .. نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير المالي.

- كامل عبد الحميد جودة .. مدير النشاط الرياضي.

- فوزي العريان .. مدير الشؤون القانونية.

- نبيل عبدالفتاح .. مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.

- صلاح شاكر .. مساعد مدير العلاقات العامة.

- خالد أحمد رفعت .. مدير التسويق.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.