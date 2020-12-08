جيمي كاراجر أسطورة ليفربول: بول بوجبا يحظى بتقدير أكبر من إمكانياته

شن جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي هجوما على الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، بعد تصريحات رايولا بشأن مستقبل اللاعب مع الشياطين الحمر.

كان مينو ريوالا وكيل أعمال بول بوجبا، صرح خلال الساعات القليلة الماضية، بأن وقت اللاعب مع مانشستر يونايتد انتهى.

وقال كاراجر في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،:" لطالما قلت خلال الـ 12 شهرا الماضية لإدارة مانشستر يونايتد تخلصوا من بوجبا".

وتابع:" بول بوجبا هو أكثر لاعب في حياتي رأيته يحظى بتقدير أكبر من إمكانياته، لقد تم تضخيمه".

وواصل:" الوكلاء في الوقت الحالي اصبحوا أصدقاء لللاعبين ويهتمون بالجوانب المادية فقط، بل وأحيانا ينظمون أوقات إجازات اللاعبين ويسافرون معهم في بعض الأحيان".

وأضاف:" بوجبا ورايولا قريبا من بعضهما للغاية، واللاعب يعلم ما يصرح به للغاية، وإذا كان الأمر غير ذلك فعليه طرده.

وتابع:" من وجهة نظري لا توجد فرصة لانضمام بوجبا إلى برشلونة أو ريال مدريد، سأكون مندهشا إذا حدث ذلك".

في سياق آخر، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيريه لايبزيج الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك كل من مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج، فرصة التأهل للدور المقبل، حيث يتقاسم الثلاث أندية صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط لكل منهم.