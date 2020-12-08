نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجه النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد ضيفه نهضة بركان بطل الكونفدرالية، في لقاء كأس السوبر الأفريقي.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما توّج نهضة بركان بالكونفيدرالية على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف.

وسوف تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري على ارضية ستاد القاهرة الدولي.

كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الافريقي بالقاهرة وطالب بإقامتها بقطر حسبما سبق وأعلن الكاف وهو ما رفضه الاهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الافريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الأفريقي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021 بمواجهة مصر المقاصة مساء الأحد المقبل 13 ديسمبر بملعب الأهلى والسلام.