نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوفنهايم يدين الإساءة ضد لاعبه ديادي ساماسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم على إدانة الإساءة التي وجهت عبر الإنترنت للاعب خط وسطه المالي ديادي ساماسيكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر هوفنهايم عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب فوز الفريق على أوجسبورج 3 / 1 أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) :"للأسف، يبدو أنه من الشائع الآن أن يسيئ الناس لبعضهم بعضا عبر الإنترنت. لا نقبل هذا ونؤكد تمسكنا بالتسامح والاحترام وكذلك دعم ديادي (ساماسيكو)."

ونشر ساماسيكو /24 عاما/ لقطة شاشة للإساءة التي أرسلت إليه، وقال إنه تلقاها عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام".

وكان هوفنهايم دافع في وقت سابق عن لاعب خط الوسط ريان سيسيجنون بعد أن تلقى أيضا إساءات عنصرية في نوفمبر الماضي.