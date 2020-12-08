ترقب في الأهلي لقرار كاف بشأن موعد السوبر الافريقي

تترقب إدارة النادي الاهلي الموقف النهائي للكاف من مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان التي كان محددًا لها 18 سبتمبر الجاري بشكل مبدئي ، ومن المقرر أن يعلن كاف القرار في إجتماعه المقرر لها 11 ديسمبر الجاري.
وتنتظر إدارة النادي الموقف لتحديد موعد حفل التكريم الكبير الذي سيقام للفريق الأول بالتعاون مع الشركة الراعية بعد الإنجاز الفوز بالثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، وطرحت إدارة النادي إقامة الحفل عند سفح الأهرامات ليكون في مكان مفتوح طبقًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.
ومن المقرر أن يشهد مران اليوم عودة اليو ديانج ووليد سليمان لاعب الوسط المالي بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية عينته التي تسببت في غيابه عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مص أمام الإتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.
فيما سيتواجد طاهر محمد طاهر في التدريبات رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس خلال مواجهة نهائي كأس مصر.
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونيه اليوم لبحث الإعداد لافتتاح الدوري حيث يتسلم تقرير مفصل عن فريق مصر المقاصة الذي سيواجهه الأحد المقبل، وبات المدرب الجنوب أفريقي يعتمد علي هيكل رئيسي وشبه ثابت لتشكيلته الرئيسية للموسم المقبل حيث تضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي( اليو ديانج) ومحمد مجدي أفشه ( ناصر ماهر) وطاهر محمد طاهر ( محمود كهربا) وحسين الشحات ومروان محسن.
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