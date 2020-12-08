بكارت أحمر.. ميدو ينبذ العنصرية في أحدث ظهور له من برنامجه

نشر اللاعب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من برنامجه .
ودعا "ميدو" لضرورة نبذ العنصرية التى يتعرض لها اللاعبين ممسكا بكارت أحمر .
يذكر أن دافع أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن شيكابالا لاعب نادي الزمالك، عقب تداول الفيديو المسيء له .
وكتب "ميدو" قائلًا: "بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش اي تحرك من اي مسؤول وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا #شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربيه بيقولوا كده ..للأسف مفيش حاجه نقدر نعملها الا ان احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!! @Shikabal
وكان عدد من الجماهير هتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال اأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس، الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزّز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002..
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